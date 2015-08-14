У селищі під Маріуполем горять будинки через обстріл бойовиків - сектор "М"

Про це 0629 повідомив прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний.

"Сьогодні в 15:45 по населеному пункту Андріївка формування "ДНР" зробили залп з РСЗВ "Град". Даний селище знаходиться в 13 км від лінії розмежування. Підрозділів сил АТО в ньому немає", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється про пожежі в селищі. Інформація про жертви і руйнування уточнюється.

Відзначається, що після ранкових обстрілів сектора "М", з САУ 122 о 9:15 було нанесено удар по Новогригор'ївці. О 12:05 обстріл з САУ повторився. З 12:40 до 12:50 вогонь зі стрілецької зброї, із застосуванням АГС, вівся в районі Чермалика.

Як повідомляв УНІАН, бойовики минулої ночі накрили вогнем з "Градів" позиції військових і міста в зоні АТО.