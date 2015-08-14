Бойовики вночі накрили вогнем з "Градів" позиції військових і міста в зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«В районі Маріуполя, близько 22 години з реактивних систем БМ-21 «Град» бойовики били по наших опорних пунктах у селищах Талаківка, Павлополь, Старогнатівка. Також по Старогнатівці і Талаківці працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. А з 18 години і до опівночі під вогонь 120-міліметрових мінометів двічі потрапив населений пункт Новотроїцьке», - йдеться у повідомленні.

О 23 по Авдіївці, а о 23.30 і 23.35 по Опитному бойовики били з «Градів». Крім того, наприкінці доби, під вогнем 152-міліметрової артилерії опинилися Водяне, Камянка, Новобахмутівка, Первомайське.

«На Артемівському напрямку, близько 10 вечора, окупанти з мінометів і артилерії калібру 152 міліметри вели вогонь по силах АТО у селищі Зайцеве. Слід додати, що цілеспрямовано руйнуючи інфраструктуру Донбасу ворог продовжує бити по цивільних будівлях. Так о 17.10 з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Широкине, а о 21.52 з «Градів» били по Авдіївці і Опитному», - повідомляє прес-центр.

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Загалом, упродовж минулої доби – 13 серпня, бойовики 95 разів порушили режим припинення вогню.

«Після опівночі, 14 серпня, і до 6 години окупанти 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями артилерію. А під вогнем «Градів» 4 рази опинилися позиції української армії у Водяному, тричі у Опитному. По одному випадку використання реактивної артилерії зафіксовано у Красногорівці і селищі Зайцеве», - додали у прес-центрі АТО.