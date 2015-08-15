Понад сотню військових наклали на себе руки з початку АТО - ЗМІ

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіли джерела в Міноборони, в даний час є дані про 136 таких випадків. Однак офіційно проблему суїцидів і депресій в армії військові не коментують.

У той же час волонтерські служби, які зараз працюють з бійцями, б'ють на сполох, адже системна робота з психологічної діагностики і реабілітації захисників досі не налагоджена. Навіть більше, в Україні немає державної системи з надання психологічної допомоги, тому це питання – найчастіша справа волонтерів.

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У більшості країн бійців після повернення з територій, де ведуться бойові дії, відразу не випускають додому. Наприклад, у Франції військових збирають і відправляють в Кіпр на відпочинок. А ось в Україні таких людей залишають зі своїми переживаннями наодинці.

Психолог "кризової Психологічної служби" Світлана Камінська радить, як рідним військових допомагати їм після повернення додому. "По-перше, бути поруч. Сідати і слухати людину. Якщо людина повертається і він віруючий, знайдіть священика. В інтернеті зараз багато інформації", - зазначила вона. Фахівці відзначають, що своєчасна бесіда з психологом здатна запобігти непоправному вчинку.