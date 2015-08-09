В будівлі колишнього СБУ в Донецьку утримують в полоні 37 українських військових

В захопленій бойовиками будівлі СБУ у Донецьку утримують 37 українських військових.

Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик в ефірі Hromadske.TV.

"Захарченко дійсно заявив про 40 осіб. Трьох ми забрали, залишилось 37 наших військових, саме стільки їх знаходиться в будівлі колишнього СБУ. У нас є туди доступ і ми постійно передаємо продукти та воду. Активно допомагають нам у цьому волонтери", - заявив Будик.

За його даними, на всій території Донецької області у полоні перебуває ще приблизно 60-65 чоловік.

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"На жаль, немає такого хорошого контакту, де б вони вказали всіх наших хлопців яких утримують", - додав радник заступника міністра оборони.