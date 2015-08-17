Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки загинув мирний житель

09:58, 17 серпня 2015
Війна
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Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області при попаданні в приватний будинок загинув мирний житель.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мар'їнського райвідділу Головного управління МВС в Донецькій області. "Артудар був нанесений по місту близько 01:00. На вулиці Радгоспна загинув чоловік 1956 року народження. Мирний житель помер від осколкових поранень грудної клітини при попаданні снаряда в приватний будинок", - підкреслюється в повідомленні.

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На місце події направлена слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли з важкої артилерії селища Сартана та Лебединське під Маріуполем. Загинули двоє мирних жителів, ще шість, серед яких 10-річна дитина, отримали поранення.

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