Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки загинув мирний житель
Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області при попаданні в приватний будинок загинув мирний житель.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мар'їнського райвідділу Головного управління МВС в Донецькій області. "Артудар був нанесений по місту близько 01:00. На вулиці Радгоспна загинув чоловік 1956 року народження. Мирний житель помер від осколкових поранень грудної клітини при попаданні снаряда в приватний будинок", - підкреслюється в повідомленні.
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На місце події направлена слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли з важкої артилерії селища Сартана та Лебединське під Маріуполем. Загинули двоє мирних жителів, ще шість, серед яких 10-річна дитина, отримали поранення.