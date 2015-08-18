Бойовики з артилерії і мінометів обстріляли декілька опорних пунктів сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "В той же час, поодинокі випадки порушення домовленостей по застосуванню великокаліберного озброєння все ж були", - зазначили в прес-центрі.

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Так поблизу Донецька, в вечері і наприкінці доби, зі 120-міліметрових мінометів ворог обстрілював опорні пункти сил АТО у Красногорівці та Березовому. "Близько 20 години, по селищу Мар’їнка бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. А місто Авдіївку, двічі, накривали вогнем зі 122-міліметрової артилерії і мінометів. Крім того, з десятої години вечора найманці били з артилерії калібру 152 міліметри по позиціях сил АТО в селищах Горняк, Невельське, Красногорівка", - повідомив прес-центр.

В районі Маріуполя, о 18.45 під вогнем 120-міліметрових мінометів опинилися підрозділи АТО в Старогнатівці. А о 18.57 по цьому ж населеному пункту працювала реактивна артилерія противника.

В повідомленні також йдеться, що на Артемівському напрямку, близько о пів на восьму, протитанковими ракетами били по селищу Луганське. А по підрозділах української армії в Кримському, що на Луганщині, бойовики вели вогонь з озброєння БМП.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 86 разів порушили режим припинення вогню. 12 разів найманці застосовували артилерію, 27 – міномети, 52 – стрілецьку зброю і гранатомети.

"Після опівночі – 18 серпня, бандформування використовуючи стрілецьке озброєння, продовжили поодинокі провокації, переважно, на Донецькому напрямку", - підсумували в прес-центрі.