Бойовик "ДНР" кинув у авто спостерігачів СММ ОБСЄ снаряд, який не розірвався - звіт

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 16 серпня, передає РБК-Україна.

"16 серпня СММ була зупинена на КПП "ДНР" в Оленівці (Донецька обл, - ред.). Член "ДНР" наблизився до СММ із не розірваним снарядом в руках. За словами співрозмовника, цим снарядом вистрілили в них в попередню ніч. Під час короткої розмови присутні почали критикувати діяльність СММ, і один з них закинув (снаряд, - ред.) в транспортний засіб", - йдеться у звіті.

Також у звіті говориться, що згодом бойовик забрав снаряд.

"Пізніше при аналізі фото доказів оболонки, СММ оцінила, що це був 122-мм артилерійський снаряд", - йдеться у звіті.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на 19 серпня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, де будуть обговорюватися питання конфлікту на Донбасі.