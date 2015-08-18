Бірюков відзвітував про закупівлі нової форми для українських військових (фоторепортаж)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.

Він зазначив, що в навчальних центрах повністю забезпечена 6-а хвиля. При цьому вилучається форма з тканини 2701.

"Тільки за минулий тиждень промисловість здала нам 25 тисяч комплектів форми. Це половина всього обсягу, отриманого в 2014 році" - відзвітував радник Порошенка.

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Крім того, Бірюков наголосив, що рік тому на парад ледве-ледве назбирали форму нового зразка, потім її змушували здати.

"Трохи менше року тому, вдумайтеся (!!!), не змогли забезпечити 100 комплектів форми для урочистої церемонії на День захисника України, і довелося позичати форму в різних підрозділах" - підсумував він.

Нагадаємо, 27 липня в Міністерстві оборони пройшла презентація нової форми Збройних сил України. У мікроблозі також виклали фотографію різних модифікацій військової форми - від парадної до зимової.