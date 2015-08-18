ОБСЄ фіксує наявність важкого озброєння в районі Маріуполя з обох сторін конфлікту на Донбасі

Як йдеться у звіті місії за 17 серпня, опублікованому сьогодні, спостерігачі ОБСЄ за допомогою безпілотних літальних апаратів, окрім обстрілу Сартани, зафіксували інші випадки військових боїв на схід, північ та північний схід від Маріуполя.

Зокрема, інструктори місії повідомляють, що на підконтрольних районах бойовикам "ДНР", безпілотники місії помітили дев'ять основних бойових танків у Староласпі (60 км на північний схід від Маріуполя), один танк у Новоласпі (60 км на північний схід та північ від Маріуполя), три артилерійські установки в селищі Октябрь (30 км на північний схід від Маріуполя), а також зафіксували чотири артилерійські установки на буксирі, які були накриті камуфляжною сіткою в населеному пункті Зайченко (26 км на північний схід від Маріуполя).

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Водночас, на українській території безпілотники місії помітили один танк у Гранітному (48 км на північний схід від Маріуполя), п'ять самохідних гаубиці та один командний транспортний засіб у Приовражному (20 км на північний схід від Маріуполя), а також дві артилерійські установки в Аслановому (15 км на північний схід від Маріуполя).

Також, безпілотники пролітаючи над Лебединським (16 км на схід від Маріуполя), Ломакіним (16 км на північний схід від Маріуполя), Сартаною та Талаківкою (17 км на північний схід від Маріуполя) спостерігали за великою кількістю свіжих воронок одночасно як на полях, так і в житлових кварталах.

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Як повідомляв УНАН раніше, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі зазначає, що обстріл селища Сартана, що знаходиться поблизу Маріуполя у Донецькій області, відбувся із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями артилерії, яка повинна була бути відведеною на визначені відстані від лінії розмежування.