Обстріл Сартани здійснено із забороненої Мінськими домовленостями артилерії - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії за 17 серпня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, інструктори ОБСЄ зазначають, що відвідавши підконтрольне уряду України селище Сартана (15 км на північній схід від Маріуполя), місія оглянула та здійснила аналіз 11 воронок, дійшовши висновку, що вогонь вівся в основному зі сторони сходу (зі сторони бойовиків - УНІАН) із застосуванням 122-мм або 152-мм артилерійських снарядів.

За свідченнями мешканців селища, в результаті обстрілу двоє цивільних громадян було вбито та шестеро - зазнали поранень.

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Представники місії згодом перевірили інформацію про постраждалих громадян, відвідавши дві лікарні у Маріуполі, де їм повідомили, що серед постраждалих одна дівчина втратила ногу.

Міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей поінформував місію, що обстріл відбувся пізно попередньої вночі, призвівши до пошкодження 54 будинків, 5 з яких були повністю зруйновані.

Місія на місці інциденту оглянула 25 частково та серйозно пошкоджених будинків.

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Як повідомляв УНІАН раніше, за словами заступника командуючого штабом сектору М, обстріл селища Сартана маріупольського був проведений з боку контрольованих російськими військовими і бойовиками селищ Саханка — Комінтернове.