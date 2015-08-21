Бойовики обстріляли низку позицій сил АТО поблизу Донецька

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Близько 20 години, бойовики з мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів обстріляли наші позиції в Пісках. З 21 і до 22 години найманці вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО в Красногорівці. А близько 22 години, по українських військових у населених пунктах Троїцьке, Новобахмутівка, Авдіївка працювала 122-міліметрова артилерія ворога", - зазначає прес-центр.

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"Поблизу Маріуполя, о 21.35 та майже опівночі, по наших позиціях у Старогнатівці била артилерія калібру 152 міліметри. А о пів на 11 ночі окупанти зі 120-міліметрових мінометів, та 152-міліметрової артилерії обстрілювали Богданівку", - повідомили в прес-центрі.

На Артемівському напрямку, о 21.35 зі сторони Калиново, 152-міліметрова артилерія бойовиків била по наших підрозділах у населених пунктах Розівка та Дружба.

На Луганському напрямку, з 11 години дня і до опівночі обстрілів не було.

Загалом, за минулу добу – 20 серпня, бандформування 67 разів порушили режим припинення вогню. З них 51 обстріл, зафіксовано саме поблизу Донецька.

"Після опівночі і до 6 ранку 21 серпня, бойовики дещо збільшили збройні провокації. Близько опівночі двічі з артилерії калібру 152 міліметри найманці вели вогонь по наших позиціях у селищі Прохорівка. А майже о 4 ранку, артилерія цього ж калібру била по Старогнатівці, Лебединському та Богданівці", - підсумували в прес-центрі.