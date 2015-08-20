У Луганській області внаслідок підриву на розтяжці загинули двоє військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВЦА), постраждалого у тяжкому стані доставлено до лікарні Сєвєродонецька.

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Станицю Луганську бойовики вчора обстрілювали з 21.05 до 22.35 із 82-міліметрових мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів. Було перебито газопровід середнього тиску із загорянням, ремонтникам до ранку вдалося усунути пошкодження. Також було пошкоджено два будинки.

"Бойовики продовжують обстрілювати Станицю Луганську. Стріляючи по населених пунктах на лінії розмежування, вони просто ставлять собі за мету вистріляти побільше снарядів, щоб прийшов новий "гумконвой" зі зброєю та гуманітарною допомогою від "хазяїв", який вони з радістю "розпиляють". Отак і живуть від конвою до конвою, періодично знищуючи інфраструктуру і людей в області", - заявив керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука.