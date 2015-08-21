З початку року українці перерахували армії понад 6 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міноборони Оксана Гаврилюк.

У той же час, за її словами, з початку акції на рахунки відомства надійшло близько 159,5 млн грн.

«З цієї суми близько 145 мільйонів складають грошові перекази на матеріально-технічне, а решта на медичне забезпечення», - додала вона.

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Гаврилюк також повідомила, що за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підтримку української армії з початку року перераховано більш як 1 млн 150 тис. грн. Всі ці кошти, за її словами, призначені на покращення матеріально-технічного забезпечення Збройних сил.

Гаврилюк також зазначила, що у 2015 році міністерство продовжувало отримувати від громадян та організацій грошову допомогу в іноземній валюті. У гривневому еквіваленті ця сума становить 860 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, акція «Підтримай українську армію» розпочалась в середині березня 2014 року.