Українці перерахували армії більше 51 мільйона гривень допомоги

Станом на 27 березня на рахунки Міністерства оборони в рамках акції “Підтримай українську армію” надійшло вже більше 51 млн грн від юридичних і фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

З цієї суми 48 млн 699 тис. грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта - на медичне забезпечення Збройних сил України.

Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано 10 млн 838,9 тис. грн.

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Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 13,8 тис. дол. та 16,3 тис. євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми) залишок іноземної валюти на рахунках Міноборони склав 6,9 тис. дол. США (гривневий еквівалент – 71,1 тис. грн.) та 8,15 тис. євро (гривневий еквівалент – 118,5 тис. грн.).

Міністерство оборони, Збройні сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції “Підтримай українську армію” та продовжують надавати допомогу Збройним силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави.