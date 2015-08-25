У штабі АТО повідомили про погіршення ситуації на Луганщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу у Києві.

Прес-секретар АП зазначив, що на Луганському напрямку обстановка погіршується. “Вчора противник обстріляв з гранатометів і мінометів наші оборонні укріплення біля Станиці Луганської та Щастя. Вогонь вівся у темний час доби. Значно активізувалися бої біля Бахмутської траси, зокрема, поблизу Новотошковського і Трьохізбенки вперше за довгий час стався ворожий гарматний обстріл", - підкреслив Мотузяник.

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Також неспокійно було у Кримському і Нижньому. Ворог на передовій зосередив міномети та артилерію і активно застосовує їх як вдень, так й вночі.

Бойовики на кордоні Донецької та Луганської областей здійснили кілька провокацій поблизу Троїцького і Санжарівки. За словами Мотузяника, вогонь вівся з південно-західного напрямку, але в цьому випадку бойовики не застосовували важке озброєння.

Як повідомляв УНІАН,за добу в зоні АТО загинули 2 військовослужбовців, 9 поранені.