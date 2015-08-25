За добу в зоні АТО загинули 2 військовослужбовців, 9 поранені - штаб
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули 2 українських військовослужбовців, 9 поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу у Києві.
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, дев'ять отримали поранення", - повідомив Мотузяник.
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Речник АП уточнив, що українські бійці загинули у секторі "Б" внаслідок ворожого обстрілу.
Також, Мотузяник прокоментував інформацію волонтерів про загиблих українських морпіхів у секторі "А".
"Є така попередня інформація, це сталося сьогодні вночі близько 00:30. Ворог розпочав обстріл наших позицій, які розташовані під Маріуполем, зокрема ідеться про Лебединське і Сопине. За попередньою інформацією, внаслідок цього обстрілу двоє наших бійців загинули, і троє - зазнали поранень. Це попередня інформація, більше інформації буде надано завтра", - пояснив Мотузяник.
Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що бойовики обстріляли із САУпередмістя Маріуполя, внаслідок чого загинув морський піхотинець.