Бойовики "ДНР" планують "з’їзд запорізького земляцтва" - штаб

З 6 ранку і 18 години незаконні збройні формування 6 разів застосовували зброю проти українських військ.

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що більшість обстрілів зафіксовано поблизу Донецька. Так, близько 9 години, бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО в Мар’їнці. А о 14.06, 16.15 та майже о 17 годині, по позиціях військ у цьому ж населеному пункті окупанти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того, під вогнем гранатометів ворога близько о пів на 5 вечора опинилися українські військові на південь від Авдіївки.

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Повідомляється, що на Луганщині о 13.15 бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по українському опорному пункту в селищі Щастя.

"За вказівкою ватажків частина бойовиків - вихідців із Запорізької області, мають намір провести на території так званої ДНР "з’їзд запорізького земляцтва", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО наголосили, що залежно від розвитку подій цей захід найманці можуть використати для перенесення сепаратиської діяльності у Запорізьку область. До подібних зібрань злочинці планують залучати і мешканців інших областей, які межують із зоною АТО.