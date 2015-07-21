Маріупольців агітують проти сепаратизму (фото)

На них зруйнований бойовиками Донецьк порівнюють з українським Маріуполем, пише 0629.

"Сепаратизм приносить нестабільність і руйнування" - підписано на білборді під фотографіями зруйнованого бойовиками Донецька і мирного українського Маріуполя.

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