Маріупольців агітують проти сепаратизму (фото)
14:31, 21 липня 2015Політика
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На вулицях Маріуполя з'явилися нові рекламні щити з агітацією проти сепаратизму.
0629
На них зруйнований бойовиками Донецьк порівнюють з українським Маріуполем, пише 0629.
"Сепаратизм приносить нестабільність і руйнування" - підписано на білборді під фотографіями зруйнованого бойовиками Донецька і мирного українського Маріуполя.
Читайте такожУ Маріуполі запобігли теракту завдяки дзвінку аноніма (фото)Також маріупольців закликають повідомляти про сепаратистів на номер гарячої лінії СБУ.
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