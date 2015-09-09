Бойовики з мінометів обстріляли прикордонний наряд на "Кугуарі"

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі. "Сьогодні російсько-терористичні війська здійснили мінометний обстріл прикордонного наряду, який ніс службу в районі населеного пункту Новотроїцьке на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники на автомобілі "Кугуар" прямували на один з контрольних постів для подальшого несення служби. Під час руху, в районі перехрестя доріг Новотроїцьке–Докучаєвськ–Березове, розпочався мінометний обстріл. Одна з мін розірвалася поряд з транспортним засобом, проте броня захистила всіх прикордонників, які перебували в автомобілі. "Кугуар" дістав осколкові ураження.

Також через мінометний обстріл російських найманців тимчасово призупинявся пропуску осіб та транспортних засобів через контрольний пункт "Бугас" та на посту "Березове", розташовані неподалік, аби гарантувати безпеку громадян, додали у відомстві.