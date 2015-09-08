За добу бойовики всього один раз порушили перемир'я - штаб АТО

За добу на сході України зафіксовано один випадок порушення бойовиками мирних домовленостей.

Про це йдеться у повідомленні перс-центру АТО у Facebook.

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"Сьогоднішній день був відносно спокійним у зоні АТО. Єдиний випадок порушення мирних домовленостей ворогом був зафіксований на Луганщині. З 1.40 і до 2.10 диверсійно-розвідувальна група бойовиків, до 10 чоловік, озброєних стрілецької зброєю, за підтримки снайперів намагалася обійти наші позиції. В результаті вмілих дій бійців АТО ворог відступив", - сказано у повідомленні.

У штабі зазначили, що після цього бойового зіткнення і до 18.00 вздовж усієї лінії розмежування режим тиші не порушувався.

Також сказано, що, незважаючи на затишшя, підрозділи сил АТО продовжують облаштовувати оборонні споруди та перебувають у готовності, щоб у будь-який момент відбити напад бойовиків.