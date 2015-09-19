"ДНР" почала реєструвати документи для участі у "місцевих виборах"

За повідомленням самозваної центральної виборчої комісії "ДНР", документи будуть приймати до 22 вересня, передає "Крим.Реалії".

Раніше у цій «комісії» вже заявляли, що точна кількість мешканців і потенційних виборців на окупованій частині Донецької області, де діє це угруповання, невідома, тому всіх охочих «проголосувати» будуть руками вписувати до додаткових списків.

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Крім того, там заявили, що досі не знають ані бюджету цих «виборів», ні кількості «бюлетенів» для них, ані навіть точної кількості дільниць і членів комісій.

Як повідомляв УНІАН, "місцеві вибори" у так званій "ДНР", які пройдуть за "законами" бойовиків, будуть проведені в кілька етапів. Згідно з "указом" ватажка терористів, на першому етапі, який пройде 18 жовтня, будуть обирати голів міських і районних адміністрацій. Наступні етапи так званих виборів "передбачають обрання керівників усіх інших рівнів".