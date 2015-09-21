Українські військові в зоні АТО сьогодні не зазнали обстрілів - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18 години, обстрілів наших позицій не було. Тиша зберігалася і на території ворогуючих сторін, вздовж усієї лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

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У той же час, за оперативною інформацією, обстріли українських позицій, які відбувалися останні декілька днів, здійснювали нікому не підконтрольні бандформування, зазначають в прес-центрі.

Так, за даними штабу АТО, «нещодавно з 1 армійського корпусу так званої ЛНР дезертирувала частина бойовиків. А близько 230 найманців 2 армійського корпусу, які дислокуються в Алчевську, відмовилися продовжувати контракт, який закінчується у жовтні-листопаді 2015 року».