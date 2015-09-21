На Донбасі бойовиків замінили регулярними російськими військами - Жебрівський

17:17, 21 вересня 2015
Війна
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У Донецькій і Луганській областях бойовиків замінили регулярні війська Російської Федерації.

Минобороны РФ

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає ЛІГАБізнесІнформ.

Голова Донецької ВЦА зазначив, що дотримання режиму припинення вогню пов'язане, зокрема, з тим, що бойовиків у Донецькій і Луганській областях замінили солдати регулярних російських військ, які чітко виконують накази командування.

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"Ті (бойовики - Ред.) обкурятся чи нап'ються, гатять з чого завгодно і не звертають уваги на жодні команди з Кремля чи Донецька. А сьогодні на передові позиції вийшли регулярні російські війська", - сказав Жебрівський.

Раніше сьогодні Жебрівський заявив, що Росія може відновити серйозні обстріли на Донбасі після Генасамблеї ООН. Він зазначив, що це залежить від підсумків Генасамблеї.

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