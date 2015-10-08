ОБСЄ на цьому тижні зафіксувала кілька вибухів на Донбасі - звіт

Про це йдеться у звіті місії, передає DT.ua.

Загалом, спостерігачі відзначили відносно спокійну ситуацію в Донецькій області.

Так, у вівторок на пункті спостереження Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) в самопроголошеній "ДНР", яка контролює Донецьку залізницю на станції "Донецьк" (8 км на північ-захід від центру міста), між 9:34 12:02 спостерігачі чули чотири постріли зі стрілецької зброї в 3-4 км на захід від місця розташування пункту.

"У 17:51 СММ чули один невизначений вибух в 4,5 км на північний схід від їх розташування в районі Спартака, підконтрольного "ДНР" (8 км на північний захід від Донецька)", - йдеться у звіті.

У Донецьку 5 жовтня, СММ чули чотири гучних вибухи, розцінених як артилерійський або мінометний вогонь.

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"На наступний день СММ пішов звіт, що вибухи були зенітного вогню і що збитий безпілотний літальний апарат, який згодом розбився в житловому районі. В передбачуваному місці падіння БПЛА, СММ спостерігали, що дах і вітальня враженого будинки були пошкоджені. СММ на цій ділянці також помітили, що предмети, схожі на фрагменти невідомої ракети, були незабаром зібрані членами "ДНР"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі протягом наступних двох діб повинна перевірити відсутність танків на бойових позиціях обох сторін на Донбасі.