Місія ОБСЄ знову фіксує важке озброєння на Донбасі у порушення Мінських угод

Про це йдеться у звіті місії.

"У порушення ліній, пов'язаних з відведенням озброєння, Спеціальна моніторингова місія бачила два основні бойові танки Т-72 в районі підконтрольної "ДНР" Ясинуватої (15 км на північний схід від Донецька). Безпілотний літальний апарат місії також помітив танк в районі контрольованого урядом України Первомайського (19 км на північний захід від Донецька), один танк в районі підконтрольного "ДНР" Донецького аеропорту, два танки в районі підконтрольного "ДНР" Безіменного (30 км на схід від Маріуполя) та 122 мм самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика" в районі підконтрольного "ДНР" Петрівського (77 км на північний схід від Маріуполя)", - сказано у звіті.

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Також, інструктори ОБСЄ зазначили, що за межами пов'язаних із відведенням озброєння місць, вони зафіксували 12 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 24 танки Т-64 та 21 танк Т-72 та Т-64 на тренувальних полігонах поблизу підконтрольних "ЛНР" населених пунктів Успенка, Мирне, Круглик (25, 28 та 31 км на південний захід від Луганська відповідно).

Як вже повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати наявність важкого озброєння у бойовиків на Донбасі в порушення Мінських угод.