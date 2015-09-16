ОБСЄ зафіксувала на Луганщині зосередження значної кількості важкого озброєння бойовиків

Про це йдеться у звіті за 15 вересня, опублікованому сьогодні.

Місія зазначає, що у Луганській області загальна ситуація залишається спокійною. Спостерігачі зафіксували один факт порушення режиму припинення вогню. У контрольованому урядом України Золотому (60 км на північний захід від Луганська), місія чула два вихідних одиночних постріли зі стрілецької зброї на відстані 1 км на північний захід від місця перебування спостерігачів.

Читайте також Село Логвинове повністю зруйноване - ОБСЄ

"У тренувальному таборі "Луганської народної республіки" біля Красного Луча (55 км на південний захід від Луганська), що знаходиться за лінією розмежування, спеціальна моніториногова місія спостерігала за 43 реактивними системами залпового вогню БМ-21 "Град" (калібром 122-мм), 16 самохідними гаубицями 2С1 "Гвоздика" (калібром 122мм) та 10 гаубицями 2А65 Мста-Б (152 мм), які були на буксирі", - наголошується у звіті.

Читайте такожЯценюк про невиконання бойовиками "Мінська-2": На цій угоді відбитки пальців Путіна

Також, місія зафіксувала переміщення військового озброєння у порушення визначених Мінськими угодами місць для його відведення. Зокрема, на західних околицях підконтрольного бойовикам "ДНР" села Стила (35 км на південь від Донецька, 70 км на північний схід від Маріуполя), місія бачила один основний бойовий танк Т-64, який стояв на подвір'ї приватного будинку. Також, у селищі Сердите (43 км на схід від Донецька), спостерігачі побачили 5 танків Т-72, яких супроводжували два пасажирських транспортних засоби марки "Лада", пофарбованих у військові кольори. Ця техніка рухалася на схід.