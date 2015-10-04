ОБСЄ зафіксувала скупчення танків бойовиків біля Маріуполя

Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував важку зброю бойовиків "ДНР" поблизу Маріуполя, повідомляє Украинская правда з посиланням на звіт місії, який було опубліковано 3 жовтня.

"Так, БПЛА виявив порушення відповідних ліній відводу озброєння два танки в контрольованому "ДНР" селищі Мічуріному (55 кілометрів на північний схід від Маріуполя)", - говориться у повідомленні.

Ще два танки були зафіксовані в окупованому Безименному (29 кілометрів східніше Маріуполя) і 20 танків в підконтрольному "ДНР" Солнцевому (61 кілометрі на південний схід від Маріуполя).

Також у звіті зазначається, що спостерігачі відвідали п'ять місць розташування важких озброєнь ЗСУ, які відповідають лініям відводу озброєння. Вони зазначили, що "частина зброї була переміщена в два місця поблизу, одне з яких було в населеному пункті".

"Одна з локацій була виявлена порожною. Раніше, 15 серпня, спостерігачі зафіксували там 12 протитанкових гармат "Рапіра" калібром 100 міліметрів", - підкреслює видання.

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Як повідомляв УНІАН, раніше спостерігачі ОБСЄ виявили зникнення трьох гаубиць і гармати із сховища озброєння терористів "ДНР", відведеного в рамках виконання мінських угод.