На території донецького аеропорту знайшли останки трьох українських бійців

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Гуманітарна місія "Чорний тюльпан" продовжує пошук загиблих в зоні АТО. Учасники операції "Евакуація-200" за сприяння підрозділів Цивільного військового співробітництва змогли провести пошукові роботи на території донецького аеропорту.

Внаслідок були знайдені останки трьох українських військовослужбовців. Їх відправили на експертизу ДНК для впізнання.

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Як повідомляв УНІАН, минула доба в зоні АТО пройшла спокійно, що дозволило продовжити українським військовим обладнання позицій та підготовку техніки і озброєння для відводу від лінії розмежування.