На території донецького аеропорту знайшли останки трьох українських бійців
08:35, 15 жовтня 2015Війна
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На території донецького аеропорту знайшли останки трьох українських військових.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.
Гуманітарна місія "Чорний тюльпан" продовжує пошук загиблих в зоні АТО. Учасники операції "Евакуація-200" за сприяння підрозділів Цивільного військового співробітництва змогли провести пошукові роботи на території донецького аеропорту.
Внаслідок були знайдені останки трьох українських військовослужбовців. Їх відправили на експертизу ДНК для впізнання.
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Як повідомляв УНІАН, минула доба в зоні АТО пройшла спокійно, що дозволило продовжити українським військовим обладнання позицій та підготовку техніки і озброєння для відводу від лінії розмежування.
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