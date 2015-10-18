Бойовики здійснили обстріл позицій сил АТО поблизу Широкиного
Загиблих і поранених серед наших військових в результаті обстрілу немає.
За минулу добу ситуація на Донбасі залишалася відносно спокійною, проте бойовики здійснювали провокаційні дії, обстрілюючи українські позиції поблизу Широкіно зі стрілецької зброї.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Ніч у зоні проведення АТО з 17 на 18 жовтня пройшла спокійно. Але вчора увечері бандити здійснювали провокаційні дії, обстрілюючи о 20.00 українські позиції поблизу Широкіного зі стрілецької зброї. Загиблих та поранених серед наших військових в результаті обстрілу немає", - говориться в повідомленні.
За даними штабу АТО, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проводить верифікацію відведеного озброєння, а вже за кілька днів українська сторона почне другий етап відводу.
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Також українські військові продовжують інженерне обладнання своїх позицій, в першу чергу тих, куди буде переміщено відведену техніку.
Ніч у зоні проведення АТО з 17 на 18 жовтня пройшла спокійно. Але вчора увечері бандити здійснювали провокаційні дії, об...Posted by Прес-центр АТО on 17 жовтня 2015 р.