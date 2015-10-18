Бойовики здійснили обстріл позицій сил АТО поблизу Широкиного

За минулу добу ситуація на Донбасі залишалася відносно спокійною, проте бойовики здійснювали провокаційні дії, обстрілюючи українські позиції поблизу Широкіно зі стрілецької зброї.

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ніч у зоні проведення АТО з 17 на 18 жовтня пройшла спокійно. Але вчора увечері бандити здійснювали провокаційні дії, обстрілюючи о 20.00 українські позиції поблизу Широкіного зі стрілецької зброї. Загиблих та поранених серед наших військових в результаті обстрілу немає", - говориться в повідомленні.

За даними штабу АТО, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проводить верифікацію відведеного озброєння, а вже за кілька днів українська сторона почне другий етап відводу.

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Також українські військові продовжують інженерне обладнання своїх позицій, в першу чергу тих, куди буде переміщено відведену техніку.