Бойовики обстрілюють українських військових в основному на Донецькому напрямку

Про це повідомив штаб АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Бойовики, як практично і всі попередні дні продовжують порушувати Мінські домовленості. Вони обстрілюють наших військових переважно на Донецькому напрямку, провокуючи захисників України. Сьогодні зранку бойовики здійснювали провокаційні обстріли наших позицій з стрілецької зброї та автоматичних гранатометів в районі Авдіївки та Опитного. О 6.07 наші позиції в районі Авдіївки почав обстрілювати снайпер з напрямку Спартака. Потім по Опитному та Авдіївці стріляли АГС противника з напрямку Спартака та Путилівського лісу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загалом з 6 ранку і до 10.50 бойовики 6 разів вдавалися до провокаційних дій і 4 рази вели прицільний вогонь по наших позиціях.