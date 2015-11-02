Бойовики продовжують проводити радіотехнічну і наземну розвідку - "ІС"

Про це координатор групи "Інформаційний спротив" ("ІС"), народний депутат Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

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"У цьому зв'язку спостерігається повсюдне зменшення ДРГ російського спецназу (ГРУ ГШ ЗС РФ) і збільшення диверсійних груп із місцевих бойовиків, які пройшли відповідну підготовку", - написав він.

Дмитро Тимчук також зазначив, що протягом минулих вихідних російсько-терористичні війська продовжували збройні провокації в зоні АТО. Зокрема, провокації з боку бойовиків були зафіксовані: на ділянці в районі Пісок, Опитного, в районі на північ від Авдіївки, на північний схід від Гольмовського, а також у районі Старогнатівки, Мар'їнки, Гранітного й на південь у бік Чермалика й Павлополя.