Росія готує черговий, 46-й "гумконвой" для вторгнення на Донбас

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МНС Росії.

Очікується, що чергова колона російської "допомоги" відправиться до кордонів Україні вранці 26 листопада.

У російському МНС повідомили, що до складу "гуманітарної допомоги" входять "харчові продукти, медикаменти, предмети першої необхідності для життєзабезпечення населения".

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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада понад 100 автомобілів у складі 45-го гумконвою, за твердженням російської сторони, привезли для Донецької та Луганської областей «понад 1100 тонн гуманітарних вантажів».

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, авіація розбомбила гумконвой на кордоні Туреччини та Сирії. Гуманітарна організація Humanitarian Relief Foundation у своєму Твіттер повідомляє, що удар з повітря завдали російські літаки. В результаті бомбардування загинули сім водіїв вантажівок, ще 10 людей отримали поранення.