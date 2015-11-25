Авіація розбомбила гумконвой на кордоні Туреччини та Сирії: є загиблі та поранені – ЗМІ

Літаки завдали удару по гуманітарній колоні на кордоні Туреччини та Сирії. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah з посиланням на гуманітарну організацію Humanitarian Relief.

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За інформацією видання, в результаті бомбардування загинули сім водіїв вантажівок, ще 10 людей отримали поранення.

Повідомляється, що фури бомбардувалися в п'яти кілометрах від кордону, вони рухалися до міста Аазаз. У машинах були як комерційні товари, так і гуманітарна допомога для біженців.

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Гуманітарна організація Humanitarian Relief Foundation у своєму Твіттер повідомляє, що удар з повітря завдали російські літаки.