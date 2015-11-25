Авіація розбомбила гумконвой на кордоні Туреччини та Сирії: є загиблі та поранені – ЗМІ
Під удар потрапила колона з 20 вантажівок.
Літаки завдали удару по гуманітарній колоні на кордоні Туреччини та Сирії. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah з посиланням на гуманітарну організацію Humanitarian Relief.
Читайте такожЛавров звинуватив Туреччину в умисному знищенні Су-24: це була "очевидна засідка"
За інформацією видання, в результаті бомбардування загинули сім водіїв вантажівок, ще 10 людей отримали поранення.
Повідомляється, що фури бомбардувалися в п'яти кілометрах від кордону, вони рухалися до міста Аазаз. У машинах були як комерційні товари, так і гуманітарна допомога для біженців.
Читайте такожРосіян попередили: кожен куплений турецький помідор - це внесок в чергову ракету
Гуманітарна організація Humanitarian Relief Foundation у своєму Твіттер повідомляє, що удар з повітря завдали російські літаки.
IHH's civil defense teams are on the ground after Russian warplanes hit an aid truck in Azaz, #Syria. pic.twitter.com/gUfymNNxOU
— Humanitarian Relief (@IHHen) November 25, 2015