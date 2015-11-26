Розвідка назвала імена російських генералів, відповідальних за війну на Донбасі
13:55, 26 листопада 2015Війна
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За агресію на Донбасі особисто відповідають заступник начальника Генштабу збройних сил РФ генерал-полковник Сергій Істраков та генерал-лейтенант Михайло Теплинський.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України щодо обстановки в районі АТО станом на 26 листопада.
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Зокрема, наголошується, що особисто відповідальним за ведення бойових дій на території України є заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Істраков Сергій Юрійович та начальник штабу Центру територіальних військ (колишнє 12 командування резерву) Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Теплинський Михайло Юрійович.
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