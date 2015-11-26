Розвідка назвала імена російських генералів, відповідальних за війну на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України щодо обстановки в районі АТО станом на 26 листопада.

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Зокрема, наголошується, що особисто відповідальним за ведення бойових дій на території України є заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Істраков Сергій Юрійович та начальник штабу Центру територіальних військ (колишнє 12 командування резерву) Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Теплинський Михайло Юрійович.