Тандіт: Більшість затриманих під час спецоперації в Красногорівці відпущені

Про це в ефірі 5 каналу заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Те, що було варто зробити, підтримали і місцеві жителі, скажу, що там є дуже потужна соціальна мережа, є загальна група, яка нараховує близько 8 тис. людей, багато з них - справжні патріоти України. Те, що ми зробили, треба було зробити. Залишилося всього кілька людей (із затриманих - ред.). Ті люди, які були затримані - більше 80 людей, з ними провели спеціальні профілактичні бесіди. Ну і було виявлено дуже багато незаконних предметів, зокрема зброї, які знаходилися у тих людей, яких затримували", - сказав він.

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Радник глави СБУ наголосив: "Доки поряд з нами буде перебувати такий "родич" - це держави, яка до цього часу фактично воює проти нас, не виконує домовленості, які вони самі ж і підписували, буде існувати небезпека використати місцевих жителів як ресурс для того, щоб розхитувати ситуацію зсередини. Але ми робимо все, аби зберегти цілісність України".

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Раніше УНІАН повідомляв, що контррозвідка СБУ провела у Красногорівці Донецької області спецоперацію з попередження терактів. Операція проводилася за принципом «в кожне помешкання» – внаслідок чого було затримано 85 осіб, що ймовірно причетні до діяльності терористичної організації «ДНР/ЛНР». У спецзаходах взяли участь понад 600 співробітників СБУ, працівників Національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України.