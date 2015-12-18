Бойовики з "Градів" обстріляли школу в Новгородському, постраждалих немає

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав начальник Головного управління НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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"Подарунок" від бойовиків "ДНР" у переддень Святого Миколая дітям Новгородського: близько 12.00 терористи з боку Горлівки зробили залп з установки "Град". На вулиці Радянській осколками посікло дах навчального закладу, в якому поєднані дитячий садок і початкова школа. На щастя, 70 дітей та 15 вчителів, що знаходилися там, не постраждали", - написав Аброськін.

За його словами, також у результаті прямого попадання снаряда в житловий будинок на вулиці Комсомольській ніхто не постраждав.

На місці працює слідчо-оперативна група Дзержинського відділення поліції.