Бойовики розгорнули на півдні Донецької області пункт прийому призовників – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У рамках перевірки мобілізаційного ресурсу особам чоловічої статі надсилаються повістки щодо необхідності прибуття до військкомату для уточнення облікових даних. У Безіменному підрозділами 9 окремого мотострілецького полку розгорнуто пункт прийому особового складу, призваного через військкомати Донецька та Макіївки», - говориться в повідомленні.

Читайте такожНа Донбасі на власному мінному полі підірвалася ДРГ бойовиків - розвідка

При цьому в Міноборони наголосили, що проведення командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях мобілізаційних заходів та доукомплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК особовим складом і технікою свідчить про відсутність намірів дотримання у подальшому Мінських домовленостей.