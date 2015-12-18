Бойовики розгорнули на півдні Донецької області пункт прийому призовників – розвідка

12:25, 18 грудня 2015
Війна
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Бойовики розгорнули у Безіменному пункт прийому особового складу, призваного через військкомати Донецька та Макіївки.

REUTERS

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У рамках перевірки мобілізаційного ресурсу особам чоловічої статі надсилаються повістки щодо необхідності прибуття до військкомату для уточнення облікових даних. У Безіменному підрозділами 9 окремого мотострілецького полку розгорнуто пункт прийому особового складу, призваного через військкомати Донецька та Макіївки», - говориться в повідомленні.

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При цьому в Міноборони наголосили, що проведення командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях мобілізаційних заходів та доукомплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК особовим складом і технікою свідчить про відсутність намірів дотримання у подальшому Мінських домовленостей.

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