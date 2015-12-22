Різке загострення ситуації на Донбасі: терористи використовують важке озброєння та провокують на бойові зіткнення
13:28, 22 грудня 2015Війна
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Ситуація в зоні Антитерористичної операції різко загострилася: бойовики за добу 12 разів обстріляли українські позиції з важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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За його словами, ситуація в зоні АТО різко загострилася. «Противник 12 разів використовував проти наших сил важке озброєння. Також на передовій відбулося два бойових зіткнення наших військовослужбовців з ворогом», - зазначив Мотузяник, додавши, що близько половини ворожих обстрілів по наших позиціях були прицільними.
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