Різке загострення ситуації на Донбасі: терористи використовують важке озброєння та провокують на бойові зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами, ситуація в зоні АТО різко загострилася. «Противник 12 разів використовував проти наших сил важке озброєння. Також на передовій відбулося два бойових зіткнення наших військовослужбовців з ворогом», - зазначив Мотузяник, додавши, що близько половини ворожих обстрілів по наших позиціях були прицільними.