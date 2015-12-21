Бойовики сьогодні 18 разів обстріляли сили АТО, в тому числі з зеніток та 82-мм мінометів

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, кількість збройних провокацій з боку проросійських незаконних збройних формувань проти сил АТО впродовж дня відносно зменшилась.

"З початку доби вони здійснили 18 обстрілів. Найбільше з них неподалік тимчасово окупованого Донецька", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, десять разів бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли позиції українських військ поблизу Пісків.

Читайте такожБойовики за день 35 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб"Близько другої години дня підконтрольні російській владі бандити впродовж півгодини інтенсивно обстрілювали одразу три наші опорні пункти на околицях Новгородського, що неподалік Горлівки. При цьому злочинці застосували стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети, зенітні установки та 82-мм міномети", - наголошується у повідомленні.

Таким чином, для придушення вогневих точок противника українські військовослужбовці змушені були відкрити вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"На цій же ділянці лінії розмежування сторін підрозділи російсько-терористичних військ провокували наших захисників біля Луганського та Артемового, обстрілюючи їх з великокаліберних кулеметів та гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що на підступах до Маріуполя терористи з гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Широкиному.