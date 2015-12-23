Бойовики ігнорують режим "тиші": 35 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.

«З початку доби зафіксовано близько 35 випадків відкриття бойовиками вогню у бік наших позицій. Третина з них були прицільними», - наголошується у повідомленні.

Зокрема, в районі Пісків, Авдіївки, Новгородського, Новоселівки та Верхньоторецької Донецької області, а також біля Троїцького Луганської активно стріляли снайпери.

Також біля Троїцького бойовики тричі стріляли з РСЗВ «Град».

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Окрім того, зафіксовано більше 20 епізодів застосування проросійськими бандформуваннями стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також бойовики неприцільно провокували українських військових біля Пісків, Опитного, Зайцевого, Майорська, Луганського, Миронівського.

«З початку дії останніх домовленостей у Мінську про повне припинення вогню в зоні проведення АТО російсько-терористичні війська продовжують порушувати їх та вдаються до збройних провокацій проти наших захисників», - зазначили у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 грудня прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що контактна група домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня.