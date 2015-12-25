Солдати-п'яниці та непрофесійні генерали: Полторак анонсує продовження "чисток" у лавах ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, коментуючи вчорашню відставку командувачу Сухопутних військ.

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Полторак закликав журналістів не робити будь-яких припущень у політичній площині навколо кадрових ротацій всередині командування ЗСУ.

Він заявив, що з лав Збройних сил командирів звільнятимуть виключно за непрофесіоналізм, а рядових бійців - за схильність до пияцтва.

"Ми очищалися і будемо очищатися від людей, що не бажають працювати. Це стосується як солдатів, які пиячать, так і генералів, які погано працюють. Але неприпустимо робити кожне звільнення офіцера чи солдата публічним шоу. Публічні розправи - це не метод роботи Міністерства оборони", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня стало відомо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков написав рапорт про звільнення з лав ЗСУ.

Раніше голова парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв заявив, що Пушняков звільнений з посади в рамках закону "Про очищення влади".