Солдати-п'яниці та непрофесійні генерали: Полторак анонсує продовження "чисток" у лавах ЗСУ
Міністр оборони України Степан Полторак запевняє, що з лав Збройних сил і надалі звільнятимуть солдатів-п'яниць та непрофесіоналів-генералів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, коментуючи вчорашню відставку командувачу Сухопутних військ.
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Полторак закликав журналістів не робити будь-яких припущень у політичній площині навколо кадрових ротацій всередині командування ЗСУ.
Він заявив, що з лав Збройних сил командирів звільнятимуть виключно за непрофесіоналізм, а рядових бійців - за схильність до пияцтва.
"Ми очищалися і будемо очищатися від людей, що не бажають працювати. Це стосується як солдатів, які пиячать, так і генералів, які погано працюють. Але неприпустимо робити кожне звільнення офіцера чи солдата публічним шоу. Публічні розправи - це не метод роботи Міністерства оборони", - сказав Полторак.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня стало відомо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков написав рапорт про звільнення з лав ЗСУ.
Раніше голова парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв заявив, що Пушняков звільнений з посади в рамках закону "Про очищення влади".