Йде не лише Пушняков: ЗМІ назвали ще чотирьох генералів ЗСУ, які потрапили під звільнення

Як повідомляють джерела у Генеральному штабі України та Міноборони, разом з Пушняковим йдуть ще кілька генералів, передає ЛІГА.net.

Так, у списку на звільнення фігурують: командувач Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Пушняков; перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Сергій Бессараб; заступник начальника ГШ ЗСУ Володимир Хижий; командувач інженерних військ ЗСУ Кравчук; начальник Головного управління із роботи з особовим складом ЗСУ Іван Чубенко.

Крім того, наголошується, що кількість звільнених генералів ще може збільшиться.

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При цьому джерело зазначає, що Хижий "за власним бажанням" йти відмовився, і щодо нього буде проведена необхідна атестаційна робота. "Буде переатестація, буде люстрація. Ну, не хоче добровільно, піде примусово", - сказав співрозмовник.

Видання уточнює, що причиною для відставки Пушнякова та інших генералів став вибух боєприпасів у Сватовому, який міг призвести до масштабної катастрофи. "Це не єдина причина. Але це була остання крапля", - сказало джерело.

Всі перераховані генерали мають відношення до інциденту. Забезпечення, робота з особовим складом, інженерні роботи - на всіх рівнях у Сватовому стався провал. І саме ці генерали відповідальні за те, що трапилося, вважає співрозмовник видання.

Після інциденту була проведена перевірка, в рамках якої робота перерахованих генералів була визнана незадовільною. Саме з цієї причини їх попросили написати заяви, розповіли джерела.

Раніше сьогодні Міністерство оборони заявило, що командувач Сухопутних військ Анатолій Пушняков дійсно подав рапорт про звільнення, а міністр Степан Полторак його задовольнив.