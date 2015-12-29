За час АТО на сході України загинули 67 прикордонників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Державної прикордонної служби України, генерал-полковник Віктор Назаренко.

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"Всього у зоні АТО бойові завдання виконували понад 14,5 тис. військовослужбовців, з них 13 тис. 340 отримали статус учасника бойових дій, і цей процес триває... На превеликий жаль, у нас загинули 67 прикордонників, 406 отримали поранення, шестеро вважаються зниклими безвісти", - сказав Назаренко.

За його словами, при активній участі відомчої власної безпеки і допомоги волонтерів вдалося знайти на тимчасово окупованій території тіла 5 прикордонників, вивезти їх і передати родичам для поховання.

Назаренко підкреслив, що на сьогодні в полоні терористів не знаходиться жоден прикордонник.