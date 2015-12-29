За час АТО на сході України загинули 67 прикордонників
На сході України за весь час бойових дій загинули 67 прикордонників, 406 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Державної прикордонної служби України, генерал-полковник Віктор Назаренко.
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"Всього у зоні АТО бойові завдання виконували понад 14,5 тис. військовослужбовців, з них 13 тис. 340 отримали статус учасника бойових дій, і цей процес триває... На превеликий жаль, у нас загинули 67 прикордонників, 406 отримали поранення, шестеро вважаються зниклими безвісти", - сказав Назаренко.
За його словами, при активній участі відомчої власної безпеки і допомоги волонтерів вдалося знайти на тимчасово окупованій території тіла 5 прикордонників, вивезти їх і передати родичам для поховання.
Назаренко підкреслив, що на сьогодні в полоні терористів не знаходиться жоден прикордонник.