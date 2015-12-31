За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень
13:04, 31 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень.
Жоден український військовий не загинув / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Вже кілька діб поспіль, незважаючи на бойові дії, жоден український військовий не загинув і не був поранений»,- сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО також жоден український військовий не був поранений і не загинув.
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