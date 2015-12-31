За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Вже кілька діб поспіль, незважаючи на бойові дії, жоден український військовий не загинув і не був поранений»,- сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО також жоден український військовий не був поранений і не загинув.