У Станично-Луганському районі невідомі з автоматів обстріляли школу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, злочин було вчинено 1 січня.

У навчальному закладі пробито декілька вікон. Постраждалих немає.

«До цього випадку перед Новим роком 31 грудня у цій школі військовими спеціалістами було знайдено приймально-передавальну антену, СВІТЧ та блок живлення для зняття інформації з електронних пристроїв військових, місцевих мешканців, які перебувають в зоні дії пристрою, – зазначив керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.

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На його думку, таким чином терористи помстилися за знешкодження свого шпигунського пристрою.

Правоохоронцями вивчаються всі обставини справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр АТО поінформував, що у селі Вільхове фахівці Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та демонтували шпигунський пристрій бойовиків. На водонапірній башті, розташованій на території школи, виявили приймально-передавальну антену, а в приміщенні школи – СВІТЧ та блок живлення.

За словами місцевих мешканців ряду населених пунктів Луганської області, подібні пристрої (антени) встановлені практично вздовж всієї лінії розмежування - через кожні 4 км.