У Станично-Луганському районі невідомі з автоматів обстріляли школу
У Станично-Луганському районі невідомі особи з легкового автомобіля, використавши автоматичну зброю, обстріляли Вільховську загальноосвітню школу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, злочин було вчинено 1 січня.
У навчальному закладі пробито декілька вікон. Постраждалих немає.
«До цього випадку перед Новим роком 31 грудня у цій школі військовими спеціалістами було знайдено приймально-передавальну антену, СВІТЧ та блок живлення для зняття інформації з електронних пристроїв військових, місцевих мешканців, які перебувають в зоні дії пристрою, – зазначив керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.
Читайте такожУ зоні АТО виявлено невідомі бандформування – штаб
На його думку, таким чином терористи помстилися за знешкодження свого шпигунського пристрою.
Правоохоронцями вивчаються всі обставини справи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр АТО поінформував, що у селі Вільхове фахівці Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та демонтували шпигунський пристрій бойовиків. На водонапірній башті, розташованій на території школи, виявили приймально-передавальну антену, а в приміщенні школи – СВІТЧ та блок живлення.
За словами місцевих мешканців ряду населених пунктів Луганської області, подібні пристрої (антени) встановлені практично вздовж всієї лінії розмежування - через кожні 4 км.