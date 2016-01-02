Напередодні сильних морозів у штабі АТО відзвітували про забезпечення бійців зимової формою

Учасники антитерористичної операції забезпечені зимовою формою на 100%.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник прес-центру штабу АТО Олексій Мазепа.

За його словами, у зв'язку з похолоданням керівництво операції вжило заходів із запобігання обмороження серед військових і забезпечення паливом для автомобілів та обігріву.

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"Як доповідали тиловики, на передовій забезпечення теплим одягом і берцями становить 100%", - повідомив Мазепа.

У найближчі дні на території України очікується надзвичайно низька температура повітря - до мінус 25 градусів.