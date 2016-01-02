Напередодні сильних морозів у штабі АТО відзвітували про забезпечення бійців зимової формою
16:50, 02 січня 2016Війна
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За словами Мазепи, у зв'язку з похолоданням керівництво операції вжило заходів із запобігання обмороження серед військових і забезпечення паливом для автомобілів та обігріву.
У штабі заявляють, що бійці забезпечені зимової формою / Фото УНІАН
Учасники антитерористичної операції забезпечені зимовою формою на 100%.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник прес-центру штабу АТО Олексій Мазепа.
За його словами, у зв'язку з похолоданням керівництво операції вжило заходів із запобігання обмороження серед військових і забезпечення паливом для автомобілів та обігріву.
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"Як доповідали тиловики, на передовій забезпечення теплим одягом і берцями становить 100%", - повідомив Мазепа.
У найближчі дні на території України очікується надзвичайно низька температура повітря - до мінус 25 градусів.
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