Військові частини на 95% забезпечені зимовою формою на перший етап четвертої хвилі мобілізації - ВСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника речового забезпечення тилу Збройних сил України Юрій Тимченко сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні забезпечені військові частини на перший етап четвертої черги мобілізації на 95%, тобто майно у нас є та постачається з промисловості на наші мобільні центри забезпечення і ми військовим частинам уже здійснили видачу на 95%», - зазначив він.

«Тобто ми готові до прийому військовозобов’язаних, які прибувають у військові частини», - додав Тимченко.

На прес-конференції презентували новий комплект зимової форми української армії: «зимова куртка зі зйомним верхом, під низом йде утеплювач, який можна носити окремо в залежності від температурного режиму. Також є літній костюм (куртка і штани), який вдягається під зимовий комплект», - зазначив представник ЗСУ.

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Також, за його словами, коли розпочиналось забезпечення першої та другої хвилі мобілізації в армії були запаси старої форми одягу.

«На сьогодні стара форма одягу уже в нас вичерпана, і ми вже замовили і постачаємо тільки нову форму одягу. Під цю форму одягу також одягається комплект натільної білизни», - сказав Тимченко і додав, що вартість одного комплекту коштує 1,3 тисячі гривень.

Крім цього за його словами, речова гуманітарна допомога з Канади буде частково використовуватись для забезпечення військовослужбовців, на той час поки не буде повністю виготовлена військова форма вітчизняного виробництва.