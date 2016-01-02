За добу бойовики 15 раз обстріляли українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції проросійські бандформування продовжують збройні провокації проти українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, з початку доби бойовики близько 15 разів застосовували зброю проти українських захисників.

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«Ворожі снайпери сьогодні надзвичайно активно намагались поцілити наших воїнів біля Пісків та Новгородського. Там же, а також в районі Троїцького та південніше Авдіївки кремлівські найманці били в бік позицій сил АТО зі стрілецької зброї. Біля Опитного, крім стрілецької зброї, окупанти також декілька разів били з гранатометів. З великокаліберного кулемету по обіді противник вів хаотичний вогонь біля Троїцького», - повідомили у штабі.

Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в порушення домовленості про припинення вогню в період свят бойовики 42 рази обстріляли українських військових, загиблих немає, двоє дістали поранення.