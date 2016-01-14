Бойовики за добу 70 разів відкривали вогонь

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Після 18.00 години бойовики не припинили обстрілювати зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів позиції українських військ біля Донецька та Горлівки. Найгарячіше було біля н.п. Піски, Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Новгородське, Зайцеве та Майорськ, йдеться у повідомленні.

"Окрім того, наші опорні в районі Опитного та Зайцевого потрапили під вогонь 82-мм мінометів. Поблизу Новгородського та Майорська працювали також ворожі снайпери. Режим «повної тиші», про дотримання якого вчора знову було домовлено у Мінську, супроводжується виключно в односторонньому порядку – силами АТО", - наголосили у штабі.

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"В свою чергу, проросійські організовані злочинні угрупування з 00.00 годин 14 січня вже щонайменше 10 разів застосовували зброю проти наших захисників. Зокрема, зі стрілецької зброї обстрілювали українських воїнів неподалік Пісків та Верхньоторецького, з автоматичних станкових гранатометів – поблизу Опитного, з підствольних гранатометів – поруч із Новгородським, біля Зайцевого застосовували великокаліберний кулемет. На Луганщині та Маріупольському напрямку вчора та вночі обстановка залишалась спокійною", - повідомили у прес-центрі.