У "ДНР" погрожують жорстко карати мешканців за протести проти "кадрових призначень" Захарченка - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, згідно з повідомленням, ватажок так званої “ДНР” Олександр Захарченко продовжує здійснювати політичні зачистки та приводити до влади своїх поплічників. "Згідно з указом О.Захарченка від 27 січня 2016 року, від обов’язків усунуто “мерів” міст Ясинувата Юрія Яненка та Горлівка Романа Храменкова, а на їхнє місце призначено Павла Губарєва та Станіслава Кіма відповідно", - зазначають у розвідці.

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У цьому зв'язку наголошується, що "з метою підтвердження “легітимності” призначення нових “мерів” до Ясинуватої на мітинг прибув О.Захарченко, який під час виступу підтвердив своє рішення та зазначив, що незгодних з його вибором громадян буде жорстко покарано".

В Міноборони заявляють, що "такі дії окупантів дедалі частіше викликають невдоволення місцевого населення. Призначення нових “міських голів” викликало хвилю обурення та має тенденцію до переростання в акції масової непокори".